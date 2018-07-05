Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку

17:39, 05 липня 2018
Фінанси
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Иллюстрация REUTERS

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Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"5 липня 2018 року Рада продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, до 31 січня 2019 року... Рада прийняла це рішення шляхом письмової процедури та одностайно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня лідери 28 країн-членів ЄС погодилися продовжити економічні санкції проти Росії за анексію Криму та підтримку бойовиків на сході України ще на півроку - до 31 січня 2019 року.

Довідка. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 липня 2018  року.

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Теги: #санкції#окупація Криму#санкції проти Росії