Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися - вже менше $18 мільярдів

З початку року резерви скоротилися на 4,4%.

Міжнародні резерви України за червень скоротилися на 1,1% - до 17,978 млрд дол. станом на 1 липня 2018 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, скорочення резервів зумовлено проведенням платежів за державним боргом в іноземній валюті.

Згідно з наведеними даними, з початку року резерви скоротилися на 4,4%.

Відзначається, що основним джерелом поповнення резервів у червні стали надходження на користь уряду від розміщення валютних облігацій, тоді як купівля Нацбанком валюти на міжбанківському ринку перестала бути головним джерелом поповнення резервів, враховуючи деяке погіршення зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів українського експорту та спад інтересів міжнародних інвесторів до ринків, що розвиваються.

Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 38,2 млн дол.

Також повідомляється, що станом на 1 липня обсяг резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 червня 2018 року становили 18,170 млрд дол., що на 3,4% нижче показника на початок року.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 млрд дол.

Національний банк поліпшив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 21,6 млрд дол. з 20,5 млрд дол., прогнозованих раніше, чекаючи у поточному році надходження 2 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду, а також інші надходження, включаючи кредити від Євросоюзу та Світового банку.