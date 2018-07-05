Гривня знову повернулася до зміцнення

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до далара на 31 копійку.

У четвер, 5 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилися на рівні 26,35/26,37 грн /дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з часом відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 31 копійку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 30,84/30,86 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4175/0,4181 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,4298 грн дол., учасники ринку на цю годину уклали 684 угоди на суму 442,36 млн дол.