Європейський центробанк зберіг облікову ставку на рекордно низькому рівні

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні в четвер, 4 грудня, зберігла базову ставку на рекордно низькому рівні 0,05%, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

Читайте такожЄвропейський центробанк заявив про готовність "до закачування грошей у фінансову систему"Ставка за депозитами збережена на рівні "мінус" 0,2%, маржинальна ставка залишилася на рівні 0,3%.

Банк Англії також зберіг базову ставку на рівні 0,5% річних. На колишньому рівні також збережено ліміт коштів, які Банк Англії може витратити на викуп активів. Він складе £375 млрд.