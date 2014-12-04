Путін оголосив у Росії амністію офшорним грошам

Президент РФ Володимир Путін запропонував провести в Росії повну амністію капіталів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав, виступаючи зі щорічним посланням до Федеральних зборів Росії.

«Пропоную провести повну амністію капіталів, що повертаються до Росії. Саме повну», - заявив Путін.

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За його словами, потрібно роз'яснити для людей, які мають прийняти відповідні рішення, що означає повна амністія. «Це означає, що якщо людина легалізувала свої гроші і майно в Росії, вона одержить тверді правові гарантії, що його не тягатимуть по різних органах, зокрема й правоохоронних, «трусити» її там і тут, не запитають про джерела і способи отримання капіталів, що вона не зустрінеться з кримінальним або адміністративним переслідуванням і до неї не буде питань з боку податкових служб і правоохоронних органів. Давайте це зробимо зараз, але один раз. І всі повинні цим скористатися, хто хоче прийти до Росії», - сказав Путін.

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Він відзначив, що походження грошей - різне, але потрібно остаточно закрити «офшорну сторінку» в історії економіки Росії. «Розраховую, що після відомих «кіпрських подій», нинішньої санаційної кампанії, наш бізнес, нарешті, зрозумів, що за кордоном його інтереси мають за ніщо, а то й зовсім можуть «обдерти як липку», - сказав президент РФ.