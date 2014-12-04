Голова Сбербанка Росії попередив, що Москва не дочекається і "східних грошей"

Росія зіткнулася з проблемою залучення коштів не тільки з західних фінансових ринків, але й зі східних, заявив голова Сбербанка Росії Герман Греф, пише Прайм.

"Теза про те, що ми не дочекалися західних грошей - вона дуже погана. Колеги, ви не дочекаєтесь і східних грошей. Не треба чекати. За грошима сьогодні колосальна конкуренція", - сказав він.

За його словами, він разом із головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим проїхав низкою східних країн.

"Я хочу сказати, що немає бажаючих стати в чергу і проінвестувати до нас в країну. Це ми стоїмо в черзі за грошима, в першу чергу, суверенних фондів", - заявив Греф, зазначивши необхідність вибудувати ефективну систему проектного менеджменту.

"Поки ми не навчимося структурувати проекти, ніхто ніякі гроші не принесе", - вважає він.

На думку Грефа, сьогодні волатильність на фінансовому ринку створює певні складнощі для того, щоб російські банки фінансували інфраструктурні проекти. "Тільки за останній рік у нас ставка Центрального банку змінилася на 4 процентних пункту. Для інфраструктурних проектів це взагалі грандіозна проблема", - заявив він.

Читайте такожРосія не отримає від Китаю аванс на будівництво газопроводу"Якщо казати в цілому, то зараз украй несприятливий момент для приватно-державного партнерства і для фінансування "довгих" проектів. Але такий самий несприятливий момент і для бюджетного фінансування цих проектів. Очевидно, що в цих умовах у нас немає іншого шляху, крім як шукати механізми залучення приватних грошей", - сказав голова Сбербанка.

Компаніям необхідна допомога, вважає Греф. Він нагадав, що за підсумками реалізації проектів у рамках підготовки Олімпіади в Сочі збанкрутувало чимало будівельних компаній.

За його словами, зараз необхідно вибудувати стратегію залучення приватних інвестицій в інфраструктурні проекти. "Потрібна стратегія розвитку інфраструктури, зокрема інфраструктури великих міст, і закінчуючи структурою міжрегіонального сполучення та міжнародного сполучення", - вважає він. Крім того, за словами глави Сбербанка, необхідна чітка політика з хеджування ризиків приватних організацій.

"І третє, на мій погляд, одне з найважливіших - потрібна радикальна зміна парадигми, пов'язана зі ставленням до захисту прав приватних інвесторів, які входять у ці (інфраструктурні) проекти", - заявив Греф.