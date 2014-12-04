В «Актив-Банку» продовжили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації в неплатоспроможному «Актив-Банку» до 30 грудня, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Нагадаємо, тимчасова адміністрація спочатку була введена на три місяці, з 3 вересня по 3 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України відніс проблемний «Актив-Банк» до категорії неплатоспроможних через відсутність активних дій з боку акціонерів фінансової установи, спрямованих на відновлення його платоспроможності.

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Довідка УНІАН. «Актив-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи середніх банків. Згідно інформації на сайті банку, його основним власником є фінансова компанія «Актив Фінанс Груп», що володіє 97,0990% акцій банку.

За інформацією деяких ЗМІ, раніше контрольний пакет акцій банку належав братам Андрію та Сергію Клюєвим, а в результаті продажу банку в кінці минулого року основним акціонером став член наглядової ради Ощадбанку Данило Волинець.