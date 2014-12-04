В Україні ще 10 банків можуть визнати неплатоспроможними

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має в своєму розпорядженні перелік близько 10 банків-претендентів на введення тимчасових адміністрацій, повідомив журналістам заступник виконавчого директора фонду Андрій Оленчик.

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Чиновник повідомив, що фонд гарантування вкладів має перелік банків-претендентів на введення тимчасових адміністрацій. «Близько 10 кандидатів там фігурує. Не впевнений, що 33 банки, це та цифра, на якій ми зупинимося в 2014 році», - сказав він.

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За словами Оленчика, 2015 рік також буде складним, і певну кількість банків також буде визнано неплатоспроможними.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір виручити від продажу активів 16 ліквідовуваних банків 10,5 млрд грн. З початку року Національний банк України визнав неплатоспроможними 31 банк. Виведення банків з ринку і виплата відшкодування їхнім вкладникам здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.