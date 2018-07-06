Гройсман: у лотерейному бізнесі тіньові потоки "ходять косяками", їх потрібно "загнати" до бюджету

За словами прем'єр-міністра, "лотерейний бізнес зараз - це не бізнес, а просто тіньові схеми, і ще до цього треба дістатися".

Уряд планує навести лад у лотерейному бізнесі, який зараз перебуває в тіні, "загнавши всіх" у державний бюджет, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.

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«Лотерейний бізнес зараз - це не бізнес, на мій погляд. А це просто тіньові схеми, і ще до цього треба дістатися. Ми зараз добираємося до контрабанди, доберемося ще й до лотерей, там де тіньові потоки ходять косяками. Їх треба всіх загнати в державний бюджет», - заявив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року Антимонопольний комітет України розпочав дослідження з метою визначення стану конкуренції на ринку з випуску та проведення лотерей.

Раніше Міністерство фінансів розробило проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і встановлення розміру плати за видачу ліцензії на здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей», але цю постанову АМКУ не погодив із Кабміном.