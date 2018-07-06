Гройсман: у лотерейному бізнесі тіньові потоки "ходять косяками", їх потрібно "загнати" до бюджету
Уряд планує навести лад у лотерейному бізнесі, який зараз перебуває в тіні, "загнавши всіх" у державний бюджет, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.
Читайте такожГройсман анонсував нову політику у вугільній галузі
«Лотерейний бізнес зараз - це не бізнес, на мій погляд. А це просто тіньові схеми, і ще до цього треба дістатися. Ми зараз добираємося до контрабанди, доберемося ще й до лотерей, там де тіньові потоки ходять косяками. Їх треба всіх загнати в державний бюджет», - заявив глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року Антимонопольний комітет України розпочав дослідження з метою визначення стану конкуренції на ринку з випуску та проведення лотерей.
Раніше Міністерство фінансів розробило проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і встановлення розміру плати за видачу ліцензії на здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей», але цю постанову АМКУ не погодив із Кабміном.