Нацбанк надасть Фонду гарантування майже 10 млрд гривень

Національний банк України надасть Фонду гарантування вкладів фізичних осіб фінансування на 9,95 млрд грн, повідомив журналістам заступник виконавчого директора фонду Андрій Оленчик.

«Це пов'язано з нещодавніми надходженнями банків до фонду», - сказав він.

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Нагадаємо, Фонд гарантування оцінює обсяг виплат вкладникам тільки «VAB Банку» і CityCommerce Bank, в які була введена тимчасова адміністрація в середині листопада, в 9,1 млрд грн.

За словами Оленчика, кошти надано із запасом, з розрахунком на ті банки, в які ще може бути введена тимчасова адміністрація.

Також представник фонду повідомив, що завтра, 5 грудня, до фонду має надійти другий транш кредиту від Кабінету міністрів України на суму 2,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 4 грудня становив 15,9 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує виручити від продажу активів 16 ліквідовуваних банків 10,5 млрд грн.

З початку року Національний банк України визнав неплатоспроможними 31 банк. Виведення банків з ринку і виплата відшкодування їхнім вкладникам здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.