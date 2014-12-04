Україна отримала другий транш допомоги від ЄС на 500 млн євро

Україна одержала другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 500 млн. євро в рамках фінансової співпраці між Україною і ЄС, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін повідомляє, що кредитні ресурси було надано в рамках Меморандуму про взаєморозуміння і кредитного договору про отримання макрофінансової допомоги ЄС в сумі до 1 млрд євро, укладеного 13 травня 2014 року і ратифікованого українським парламентом 20 травня. Гроші надано терміном на 15 років, до 4 жовтня 2029 року, за ставкою запозичення 1,375% річних.

Також повідомляється, що кошти було надано за результатами виконання Україною погоджених з кредитором критеріїв у сферах управління держфінансами, торгівлі і оподаткування, енергетики і політики у фінансовому секторі.

Мінфін наголошує, що отримання макрофінансової допомоги ЄС є черговим кроком у напрямі поглиблення співпраці між Україною і Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія виділила наступний транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро. Про це повідомила представник Єврокомісії Міна Андрєєва в Брюсселі.

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У квітні Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України з раніше затверджених 610 млн євро на 1 млрд євро - до 1,6 млрд євро. Загалом пакет допомоги Україні від ЄС передбачав 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро - від Європейського банку реконструкції і розвитку і 3 млрд євро - від Європейського інвестиційного банку.

У вересні тодішній президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що в жовтні ЄС може надати Україні ще 760 млн євро в рамках затвердженої макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,6 млрд євро, однак кошти так і не надійшли. За словами тодішнього міністра фінансів України Олександра Шлапака, Україна чекає отримання коштів до кінця 2014 року.