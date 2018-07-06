У Нацбанку заявили, що технічно готові до випуску електронної гривні

Нацбанк технічно готовий емітувати електронну гривню, але регулятор продовжує вивчати доцільність цього кроку.

Національний банк України технічно готовий до випуску електронної гривні, але продовжує вивчати доцільність цього кроку.

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Як повідомив начальник управління реформування фінансового сектору НБУ Євген Степанюк під час круглого столу в Києві, пілотний проект щодо технічного випуску електронної грошової одиниці України триває, але питання доцільності такого випуску поки що вивчається.

«З технічної точки зору є високий рівень готовності. Але щодо термінів впровадження і термінів виходу за межі пілота – це питання ще вивчається», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в кінці 2016 року почав дослідницький проект щодо можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.