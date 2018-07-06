У Нацбанку заявили, що технічно готові до випуску електронної гривні
Національний банк України технічно готовий до випуску електронної гривні, але продовжує вивчати доцільність цього кроку.
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Як повідомив начальник управління реформування фінансового сектору НБУ Євген Степанюк під час круглого столу в Києві, пілотний проект щодо технічного випуску електронної грошової одиниці України триває, але питання доцільності такого випуску поки що вивчається.
«З технічної точки зору є високий рівень готовності. Але щодо термінів впровадження і термінів виходу за межі пілота – це питання ще вивчається», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк в кінці 2016 року почав дослідницький проект щодо можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.