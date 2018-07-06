ЄБРР назвав перешкоди для входження в капітал "Ощадбанку"

Відсутність закону про корпоративне управління в держбанках була не єдиною перешкодою для входження ЄБРР у капітал «Ощадбанку»

Відсутність закону про вдосконалення корпоративного управління в державних банках, ухваленого Верховною Радою 5 липня, було однією з ключових, але не єдиною перешкодою, для входження Європейського банку реконструкції та розвитку в капітал державного «Ощадбанку».

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Про це сказав у коментарі УНІАН керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

«Це було однією з ключових перешкод, але, як і в будь-який інвестиції, попереду ще багато роботи: потрібно зробити оцінку, домовитися про умови, розробити угоду», - сказав Маліж.

Крім того, він зазначив, що ухвалений парламентом закон не виключає «Ощадбанк» із переліку державних активів, що не підлягають приватизації. «Це ще один важливий крок», - сказав Маліж, відзначивши, що для цього потрібні нові зміни в законодавство.

Представник ЄБРР не став називати конкретні терміни входження в капітал «Ощадбанку»: «Ми поки що працюємо. Рано говорити про терміни».

Водночас, він зазначив, що нова наглядова рада «Ощадбанку» буде призначена незалежно від цього процесу. «За ухваленим законом все одно потрібно буде призначати нову наглядову раду впродовж найближчих кількох місяців», - пояснив Маліж.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, який передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, зокрема, шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів і парламенту.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами: це - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

У листопаді 2016 року Міністерство фінансів підписало меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку про підтримку «Ощадбанку», а в травні цього року ЄБРР офіційно анонсував план входження в капітал фінустанови до кінця року.

Відповідно до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», державний «Ощадбанк» входить до переліку об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані - перетворені на відкриті акціонерні товариства з часткою держави в 75%.