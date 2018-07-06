Долар і євро після вихідних подешевшають

Офіційний курс НБУ на 9 липня: 100 USD – 2631.5950 грн; 100 EUR – 3085.2820 грн; 10 RUR – 4.1691 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 9 липня такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2631.5950 (6 липня – 2642.9780)

100 EUR – 3085.2820 (6 липня – 3094.6629)

10 RUR – 4.1691 (6 липня – 4.1779)

У п'ятницю, 6 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,33 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування відповідають рівню відкриття і середини торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,90/30,92 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4174/0,4180 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,3160 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 644 угоди на суму 438,74 млн дол.