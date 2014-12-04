Європейський цетробанк знизив прогнози зростання ВВП єврозони

Європейський центробанк істотно знизив прогнози зростання ВВП єврозони на період до 2016 року, сказав голова ЄЦБ Маріо Драгі на прес-конференції після ради керуючих регулятора, передає РИА Новости.

Грудневий прогноз річного реального ВВП передбачає його зростання на 0,8% в 2014 році, 1% - в 2015 році і 1,5% - в 2016 році. "Порівняно з (попереднім) вересневим прогнозом показники зростання реального ВВП серйозно знижені", - повідомив Драгі.

У вересні регулятор очікував зростання економіки єврозони в поточному році на 0,9%, у 2015 році - на 1,6%, в 2016 році - на 1,9%.

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Також Європейський центробанк знизив прогнози щодо інфляції в єврозоні на 2014-2016 роки, проте в нових оцінках не врахований останній обвал цін на нафту.

Тепер регулятор очікує річну інфляцію в єврозоні на рівні 0,5% в 2014 році, 0,7% - в 2015 році і 1,3% - в 2016 році. "Порівняно з вересневим прогнозом показники були серйозно знижені", - сказав Драгі на прес-конференції.

У вересні ЄЦБ прогнозував інфляцію в єврозоні, в поточному році на рівні 0,6%, в 2015 - 1,1%, в 2016 році - 1,4%.

Нові оцінки відображають низькі ціни на нафту в євро і перегляд прогнозу щодо зростання економіки. "Але вони не враховують падіння цін на нафту останніх тижнів", - сказав Драгі, пояснивши, що прогноз був складений за даними на середину листопада.

Світові ціни на нафту падають вже кілька місяців. Останнім часом падіння прискорилося на тлі рішення ОПЕК, ухваленого наприкінці листопада, про збереження видобутку нафти на колишньому рівні.