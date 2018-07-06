Глава «Нафтогазу» пояснив купівлю для нього броньованого Cadillac Escalade

Коболєв наголосив, що це не його вибір.

Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв пояснив придбання компанією для нього броньованого автомобіля Cadillac Escalade вимогою служби безпеки.

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Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на відповідне запитання телеведучої.

«Вони вибирали, вони замовляли, тут не мій вибір», - сказав Коболєв.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що «Нафтогаз» придбав для голови компанії Коболєва броньований Cadillac Escalade.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.