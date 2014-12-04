На продажу ліквідованих банків планують "вторгувати" 10,5 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує виручити від продажу активів 16 ліквідовуваних банків 10,5 млрд грн.

Про це повідомив заступник директора-розпорядника фонду Андрій Кияк.

"Це те, що можна вторгувати", - сказав Кияк.

Від продажу найбільшого з ліквідованих фінустанов - банку «Форум» Фонд планує виручити 5,6 млрд грн, «Брокбізнесбанку» - 2,7 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має перелік близько 10 банків-претендентів на введення тимчасових адміністрацій. З початку року Національний банк України визнав неплатоспроможними 31 банк. Виведення банків з ринку і виплата відшкодування їхнім вкладникам здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.