Експорт українських товарів до Росії скоротився на 32%

Експорт української продукції до країн Європейського Союзу за підсумками 11 місяців цього року зріс на 5% і становив третину всього українського експорту, обсяг якого 50 млрд дол., повідомив на брифінгу в Києві перший заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) Анатолій Макаренко.

«32% українського експорту займають країни ЄС, і ми констатуємо зростання, за даними, наголошую, митної статистики на 5%, - сказав Макаренко. – Але в цілому обсяги експорту скоротилися на 13%, або 7,2 млрд дол. - до 50 млрд дол.».

Експорт до країн СНД і Азії, за даними ДФС, упав: на 31% по державах Співдружності та на 8% по країнах Азії. В результаті у відносних цифрах частка країн СНД у загальному обсягу експорту становила 28%, а країн Азії – 27,7%. «Експорт до Російської Федерації впав на 32%», - сказав Макаренко.

За його словами, найістотніше скоротився експорт машинного устаткування і транспорту українського виробництва – на 27%, а також металів – на 11%. «Єдина галузь, експорт продукції якої зріс за 11 місяців, - сільське господарство і продовольство. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт продовольчих і сільськогосподарських товарів збільшився на 62 млн. дол.», - сказав Макаренко, відзначивши, що значною мірою на структуру товарних відносин впливають негативні тенденції в світовій економіці та надзвичайна ситуація в Україні у зв'язку з війною на сході.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-вересня 2014 року становило 803,3 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 9,725 млрд дол.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-вересень становив 31,8% від загального обсягу експорту (за січень-вересень 2013 року - 26,2%).

Імпорт товарів із країн ЄС становив 37,7% від загального обсягу імпорту (за 9 місяців 2013 року - 34,9%).

Мінекономрозвитку чекає подальшого зростання експорту України до країн Євросоюзу, що дозволить компенсувати торгові втрати на російському ринку і ринку країн СНД.