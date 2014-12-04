Претензії до власників і керівництва проблемних банків оцінюють у 50 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг претензій до власників і керівництва банків, які фонд виводить з ринку, в 50,3 млрд грн. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.

Він нагадав, що фонд направив до правоохоронних органів 316 заяв щодо власників і керівників банків, які виводилися з ринку, і щодо 152 з них заведено кримінальні справи.

«Сума претензій – 50,3 млрд грн», – сказав Оленчик.

За його словами, зокрема обсяг претензій щодо 152 уже заведених кримінальних справ становить 31,8 млрд грн, а «рекордсменом» за кількістю заяв і кримінальних справ є «Брокбізнесбанк».

«Лідером є «Брокбізнесбанк». Щодо нього подано 50% претензій з 50 млрд грн», - сказав Оленчик.

Читайте такожНа продажу ліквідованих банків планують "вторгувати" 10,5 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможним 31 банк.

Читайте такожВ Україні ще 10 банків можуть визнати неплатоспроможними

Виведення банків з ринку і виплата відшкодування їх вкладникам здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.