Претензії до власників і керівництва проблемних банків оцінюють у 50 мільярдів
З початку року Національний банк України визнав неплатоспроможним 31 банк
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг претензій до власників і керівництва банків, які фонд виводить з ринку, в 50,3 млрд грн. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.
Він нагадав, що фонд направив до правоохоронних органів 316 заяв щодо власників і керівників банків, які виводилися з ринку, і щодо 152 з них заведено кримінальні справи.
«Сума претензій – 50,3 млрд грн», – сказав Оленчик.
За його словами, зокрема обсяг претензій щодо 152 уже заведених кримінальних справ становить 31,8 млрд грн, а «рекордсменом» за кількістю заяв і кримінальних справ є «Брокбізнесбанк».
«Лідером є «Брокбізнесбанк». Щодо нього подано 50% претензій з 50 млрд грн», - сказав Оленчик.
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Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможним 31 банк.
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Виведення банків з ринку і виплата відшкодування їх вкладникам здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.