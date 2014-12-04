Російський рубль завершив четвер падінням

Протягом дня російська валюта показувала значні різноспрямовані коливання, гостро реагуючи на рішення ЦБР знизити ставки за валютним репо, на зміст послання Володимира Путіна Федеральним Зборам, на коментарі голови ЄЦБ; але ввечері проігнорувала ремарки російського Центробанку про його поточні та майбутні взаємини з валютними спекулянтами, повідомляє Рейтер.

До 18.00 МСК пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу позначки 54,04, що на 1,6 відсотка вище попереднього закриття.

Євро до цього часу торгується біля позначки 66,97 рубля, його зростання становить два відсотки.

Бівалютний кошик оцінюється в 59,84 рубля, на 1,12 копійок вище вчорашнього біржового закриття.

Основною причиною тиску на рубль, за оцінкою учасників ринку, як і раніше, є фізичний попит на валюту в умовах закритих західних ринків капіталу, при цьому спекулятивна активність відносно невелика через поточну надвисоку волатильність валютного ринку, тоді як саме спекулянтів керівництво країни звинувачує в поточній ринковій ситуації.

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Вранці рубль різко зріс після того, як ЦБ повідомив про зниження ставок за всіма строками валютного репо - до LIBOR плюс 0,5 відсотка (замість LIBOR плюс 1,5 відсотка), а також знову підтвердив наміри здійснювати валютні інтервенції на ринку без обмежень за обсягом і попереднього оголошення, і зазначив, що поточний курс рубля істотно відхилився від фундаментально обґрунтованих значень.

Після полудня рубль вже реагував на виступ президента РФ Володимира Путіна перед Федеральними зборами, а в підсумку досить жорсткі політичні коментарі перебили позитивний ефект від запропонованих ним економічних заходів.

Протягом промови рубль досяг локального дна після заяви про те, що Захід запровадив би санкції проти Росії навіть без події в Україні, та коротко повернувся на позитивну територію у відповідь на низку пропозицій щодо економічної лібералізації, і на заяву Путіна, що ЦБ і уряд повинні скоординовано відбити бажання у спекулянтів, "яких керівництво країни знає", грати на зниження рубля.

Тим не менше, після виступу Путіна відновився фізичний попит на дешеву валюту, якої в грудні потрібно номінально більше $33 мільярдів під сплату зовнішніх позик і відсотків за ними в умовах західних санкцій.

Це одна з основних причин падіння рубля на абсолютні мінімуми. Іншим фактором того, що рубль з минулого четверга на середу регулярно переписував антирекорди, стало рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти, яке призвело до падіння нафтових котирувань на п'ятирічні мінімуми.

Зараз барель Brent оцінюється в $69,98 WTI - на $67,12 - базові сорти показують незначні зміни з початку дня.

Після виступу Володимира Путіна увага валютного ринку значною мірою переключилася на засідання ЄЦБ і прес-конференцію - Маріо Драгі, голова ЄЦБ, додав волатильності на ринки, перенісши рішення про кількісне пом'якшення в єврозоні на наступний рік.

Реакцією форекса на ЄЦБ став зліт пари євро/долар з 28-місячного мінімуму єдиної валюти $1,2280 на сесійний пік $1,2414.

Після Драгі рубль дозволив долару і євро оновити максимуми четверга, 54,30 і 67,17 відповідно.

"Вишенькою на торті" насиченого подіями дня стали заяви Центробанку про те, що він не має наміру вводити адміністративні обмеження проти спекулянтів, але буде ініціювати розслідування за наявності ознак маніпулювання валютним курсом, однак ці новини вже не справили на учасників ринку ніякого враження.