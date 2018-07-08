На окуповану частину Донбасу намагались незаконно вивезти товарів на 1,7 мільйона гривень
Співробітники Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил запобігли спробі незаконного переміщення на окуповану територію товарів на суму близько 1,7 млн грн.
Як повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook, товар вилучено до прийняття рішення у суді.
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"Співробітники Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил під час чергування на КПВВ «Станиця Луганська» виявили факт порушення громадянкою Ф. порядку переміщення товарів з району проведення операції Об’єднаних сил. Для здійснення протиправних дій дана громадянка залучила вісьмох громадян, які у пішому порядку переносили через КПВВ необхідний вантаж. Загалом жінка мала на меті перемістити на окуповану територію 48 коробок із виробами, які використовуються у харчовій промисловості на загальну суму 1,7 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
За словами прес-служби, відносно громадянки Ф. співробітники фіскальної служби склали протокол за ст. 204-3 КУпАП, через те, що обсяг переміщених товарів перевищив норми, визначені наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 39 від 27 березня 2017 року.