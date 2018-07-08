На окуповану частину Донбасу намагались незаконно вивезти товарів на 1,7 мільйона гривень

Через КПВВ "Станиця Луганська" намагались переправити 48 коробок з виробами, що використовуються в харчовій промисловості.

Співробітники Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил запобігли спробі незаконного переміщення на окуповану територію товарів на суму близько 1,7 млн грн.

Як повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook, товар вилучено до прийняття рішення у суді.

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"Співробітники Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил під час чергування на КПВВ «Станиця Луганська» виявили факт порушення громадянкою Ф. порядку переміщення товарів з району проведення операції Об’єднаних сил. Для здійснення протиправних дій дана громадянка залучила вісьмох громадян, які у пішому порядку переносили через КПВВ необхідний вантаж. Загалом жінка мала на меті перемістити на окуповану територію 48 коробок із виробами, які використовуються у харчовій промисловості на загальну суму 1,7 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, відносно громадянки Ф. співробітники фіскальної служби склали протокол за ст. 204-3 КУпАП, через те, що обсяг переміщених товарів перевищив норми, визначені наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 39 від 27 березня 2017 року.