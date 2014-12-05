Російський бізнес не вірить обіцянкам Путіна у посланні Федеральним зборам

У посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін пообіцяв бізнесу підтримку і свободу від тиску чиновників: «наглядові канікули», повну амністію повернутих капіталів і мораторій на податкові зміни, приватну власність і свободу підприємництва він назвав базовими цінностями. Але далеко не всі обіцянки вдасться виконати, скептичен бізнес і економісти, пишуть "Ведомости".

«Надії ринку на економічний порядок денний не виправдалися», - заявив економіст Альфа-банку Наталія Орлова.

Читайте такожПольський експерт про виступ Путіна: "Це мова імператора, під яким валиться трон"Президент вже обіцяв не підвищувати податкове навантаження на бізнес до 2018 р. в бюджетному посланні в 2012 р., нагадує Вадим Заріпов з «Пепеляєв груп». Але податковий тягар на підприємців всупереч обіцянці збільшився. З 2015 р. податок на дивіденди підвищується з 9 до 13%, фіскальне навантаження зростало і побічно, зазначає він: через підвищення порогу відрахувань в ФОМС, введення нових зборів з бізнесу. А для нерухомості зросла податкова база: майнові податки перекладаються на кадастрову вартість об'єктів.

Потенційні втрати бюджету від падіння цін на нафту в наступному році - 1 трлн руб., говорив раніше міністр фінансів Антон Сілуанов. Бюджет в дуже складній ситуації, різко скоротити витрати не вдасться, нафта дешевшає, економіка входить у рецесію, а девальвація рубля компенсує лише частину втрат і вдарить по несировинному сектору, говорить інший федеральний чиновник.