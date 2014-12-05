Конгресмени схвалили оборонний бюджет США на 2015 рік у розмірі $584 млрд

Палата представників конгресу США 4 грудня схвалила оборонний бюджет країни на наступний рік у розмірі $584,2 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.

Документ підтримали 300 голосів проти 119. Наступного тижня оборонний бюджет повинен схвалити сенат США.

Читайте такожПалата представників США закликала Обаму ввести нові санкції проти РФ і надати Україні озброєнняЦей бюджет також передбачає витрати на військові операції за кордоном у розмірі $64 млрд. На боротьбу з «Ісламською державою» планується витратити $5 млрд.

Конгрес опирається закриттю в'язниці для іноземних військовополонених в Гуантанамо. Республіканці підтвердили заборону на переведення екс-ув'язнених на територію США і зберегли фінансові обмеження, що дозволяють не закривати в'язницю.

Крім того, палата представників конгресу США схвалила заборону на закупівлю ракетних двигунів РД-180 російського виробництва.

Дана поправка до законопроекту оборонного бюджету на наступний рік була запропонована сенатором Джоном Маккейном. Раніше був укладений контракт на закупівлю російських двигунів виробництва НВО «Енергомаш». Контракт повинен був діяти до 2019 року.