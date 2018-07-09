Новий закон про валюту набере чинності у лютому 2019 року

Набрання законом чинності не означає автоматичне скасування існуючих на ринку обмежень НБУ.

Ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом Петром Порошенком Закон «Про валюту і валютні операції», який лібералізує обіг валюти, набере чинності 7 лютого 2019 року.

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Як випливає з тексту закону, оприлюдненого на сайті парламенту, в рамках нових правил банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес - отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни - інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

Також закон скасовує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами в межах 180 днів і санкції за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, новий закон скасовує валютний контроль дрібних розрахунків, залишаючи тільки чинний фінансовий моніторинг операцій в сумі з 150 тис. грн.

Відповідно до закону, регулятори фінансового ринку, включаючи Національний банк, Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку і Нацкомісію з регулювання ринків фінансових послуг, мають привести свої нормативні акти у відповідність з цим новим законом і оприлюднити їх не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня набрання законом чинності.

Водночас набрання законом чинності не означає автоматичне скасування існуючих на ринку обмежень НБУ.

«Нормативно-правові акти Національного банку України, ухвалені відповідно до пункту 5 цієї статті, якими запроваджуються заходи захисту, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, і які набирають чинності одночасно з набранням Законом чинності, діють до визнання їх Національним банком України такими, що втратили силу», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила в цілому Закон «Про валюту і валютні операції», який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року і передбачає принцип «Дозволено все, що прямо не заборонено законом».

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений закон 4 липня.