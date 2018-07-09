В Україні пройде разове декларування активів фізосіб

Новий закон про валюту зобов'язує розробити й подати на розгляд парламенту відповідний законопроект.

Новий Закон «Про валюту та валютні операції» зобов'язує Кабінет міністрів спільно з Національним банком розробити законопроект щодо здійснення разового декларування активів фізичних осіб.

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Це випливає з опублікованого на сайті Верховної Ради тексту закону, який набув чинності, проте почне діяти з 7 лютого 2019 року.

«Кабінету міністрів України спільно з Національним банком України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити й внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо здійснення разового декларування активів фізичних осіб», - йдеться в документі.

Також закон зобов'язує уряд спільно з НБУ розробити й подати до парламенту законопроект про міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування.

Довідка УНІАН. Україна приєдналась до Плану Організації економічного співробітництва та розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків у 2017 році, взявши на себе зобов'язання імплементувати мінімальний стандарт плану.

24 січня 2018 року Україна не підписала в Парижі багатосторонню конвенцію про реалізацію заходів щодо запобігання ухиленню від сплати податків MLI (Multilateral Instrument), що, за інформацією Міністерства фінансів, загрожує зривом імплементації плану ОЕСР і може призвести до включення нашої країни до офшорного списку Європейського Союзу.

Відтак до 30 червня 2018 року Україна повинна була самостійно оцінити стан виконання мінімального стандарту плану дій BEPS, а до кінця року - виконати мінімальний стандарт.