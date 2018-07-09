Рішення ЄС про надання Україні мільярда євро набрало чинності

Програма розрахована на два роки з терміном погашення позики 15 років.

Рішення Європейського Союзу про надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги сьогодні набрало чинності.

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Раніше рішення, що визначає терміни набрання чинності, було оприлюднене в офіційному журналі ЄС.

Надалі український уряд і Єврокомісія мають укласти меморандум, який визначає умови отримання допомоги, після чого угода має бути ратифікована українським парламентом.

Програма розрахована на 2,5 року, термін погашення позики становитиме 15 років. Очікується, що кошти будуть надані в рамках двох траншів.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Допомога буде розділена на транші, виділенню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов, зокрема, повага до демократичних механізмів, верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізація економічних і фінансових реформ. Умови будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Європейською комісією.

Також макрофінансова допомога буде виділятися за умови прогресу в запобіганні корупції та виконання програми МВФ.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою у 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.