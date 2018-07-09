Допомога на мільярд євро: Україна і ЄС незабаром почнуть переговори про умови отримання грошей

Україна і Євросоюз підпишуть відповідний меморандум.

Офіційні переговори про укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Євросоюзом і визначення переліку умов четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 1 млрд євро почнуться найближчим часом.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

У Мінфіні нагадали, що законодавче рішення Європарламенту та Ради ЄС про надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 1 млрд євро набуло чинності сьогодні, 9 липня.

Згідно з текстом рішення, опублікованим в офіційному журналі ЄС, український уряд і Єврокомісія мають укласти меморандум, який визначає умови отримання допомоги, після чого угода має бути ратифікована українським парламентом.

Також у рішенні зазначено, що програма розрахована на 2,5 року, термін погашення позики становитиме 15 років, а кошти будуть надані в рамках двох траншів.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.