Золотовалютні резерви НБУ оновили 10-річний мінімум - впали нижче $10 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 грудня 2014 року, за попередніми даними НБУ, становили 9,966 млрд дол., що на 20,82%, або на 2,621 млрд дол., менше показника на 1 листопада у 12,587 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, золотовалютні резерви відновили 10-річний мінімум після провалу до 9,715 млрд дол. у грудні 2004 року.

З початку поточного року резерви скоротилися на 10,450 млрд дол., або на 51,19%.

«Динаміка резервів у листопаді була значною мірою зумовлена необхідністю перерахування частини зарезервованих НАК «Нафтогаз України» у Національному банку України коштів на користь ВАТ «Газпром» за імпортований в листопаді-грудні 2013 року природний газ (1 млрд 450 млн дол. США)», - зазначається у повідомленні.

За даними НБУ, також у листопаді уряд і Нацбанк своєчасно перерахували платежі з погашення і обслуговування державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті на 897,3 млн дол., зокрема Міжнародному валютному фонду.

Крім цього, Нацбанк у листопаді провів інтервенції з продажу іноземної валюти на 573,3 млн дол., значна частина яких була направлена на підтримку платежів НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ. Обсяг інтервенцій з купівлі валюти становив 3,1 млн дол.

Також повідомляється, що надходження на користь уряду від Єврокомісії у листопаді становили 318,5 млн. дол.

Згідно з опублікованими даними, на 1 грудня резерви в іноземній валюті становили 9,058 млрд дол., резервна позиція у МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 3,78 млн дол., золото – 903,84 млн дол.

Читайте такожНацбанк пояснив, куди поділося золото з міжнародних резервівЯк повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у січні-жовтні скоротилися на 7,829 млрд дол., або на 38,35%, - до 12,587 млрд дол., що є мінімальним значенням за останні 9,5 років, після провалу до 11,892 млрд дол. у березні 2005 року.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.