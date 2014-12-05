Банк Росії для порятунку рубля продав $1 мільярд за кілька хвилин

Рубль різко зріс при відкритті торгів п'ятниці, причиною чого учасники ринку називають чергові раптові інтервенції ЦБ, якими регулятор раніше зобов'язався підтримувати фінансову стабільність, підірвану останнім часом ослабленням російської валюти на тлі падіння нафти, погіршення економічної ситуації, через високий фізичний попит на валюту, пише Reuters.

Регулятор таким чином міг виконувати ще й побажання президента РФ Володимира Путіна, який заявив напередодні, що ЦБ й уряд повинні скоординовано відбити бажання у спекулянтів грати на пониження російської валюти.

"Це, безсумнівно, Центробанк - уже продано більше мільярда доларів за кілька хвилин, більше зараз нікому такі обсяги робити", - сказав дилер великого російського банку.

"ЦБ виконує вказівки керівника країни, мабуть, не хоче, щоб долар був вище 54, а бівалютний кошик - вище 60. Але в корені це ситуацію не змінить: дешева нафта, санкції на місці, населення крім валюти скуповує зараз імпортні товари, виручка за які відразу конвертується у валюту", - сказав дилер великого західного банку.

Читайте такожЦентробанк Росії визнав поточний курс рубля загрозою для фінансової стабільності На 10.30 мск пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу позначки 53,00, що на 2,4 відсотка нижче попереднього закриття. За півгодини обсяг угод перевищив $1,1 мільярда.

Євро до цього часу упав на 2,9 відсотка до 65,58 рубля.

Бівалютний кошик оцінюється у 58,75 рубля, на 1,36 рубля дешевше вчорашнього біржового закриття.

Рубль із минулого четверга і до позавчорашнього дня регулярно оновлював дно після рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти, що призвело до падіння нафтових котирувань на п'ятирічні мінімуми.

Зараз барель Brent оцінюється в $69,41, WTI - на $66,55, утрачаючи з початку дня більш третини відсотка.

Центробанк утретє поточного тижня виходить із валютними інтервенціями. У понеділок він продав $700 мільйонів, у середу - $1,9 мільярда.