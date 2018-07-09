Під Дніпром знайшли мішки з подрібненими гривнями (фото, відео)

Нацбанк, чиї печатки є на бірках, утримається від коментарів до завершення розслідування правоохоронцями.

Національний банк вивчає ситуацію щодо знайдених біля міста Дніпро подрібнених гривневих банкнот у мішках із печатками НБУ, однак утримається від докладних коментарів із цього приводу до завершення розслідування правоохоронними органами.

Читайте такожНацбанк назвавши купюри, які підробляють найчастіше

Як повідомила прес-служба регулятора, подрібнення застосовується НБУ лише щодо вилучених з обігу зношених банкнот, що підлягають знищенню. Банкноти ріжуться на дрібні частини, після чого подрібнена маса утилізується на спеціалізованих полігонах компаніями, з якими НБУ уклав відповідні договори.

«З огляду на ситуацію, що склалася, Національний банк направив відповідний запит до компанії, яка здійснює утилізацію відповідно до договору, для з'ясування обставин події», - йдеться в коментарі.

У разі виявлення порушень умов договору Національний банк пообіцяв вжити адекватних заходів.

Також у НБУ повідомили, що відновити порізану банкноту неможливо.

Відео: informator.ua

Довідка УНІАН. Обсяг готівкової гривні в обігу в Україні станом на 1 червня становив 360,8 млрд грн. За оцінками НБУ, строк служби банкнот номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень у середньому становить близько одного року. Зношені банкноти регулятор вилучає з обігу.