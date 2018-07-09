Порошенко розраховує отримати перший транш нової фіндопомоги ЄС восени

У вересні Україна має намір укласти меморандум з Єврокомісією, в якому визначити умови і механізми надання допомоги.

Україна розраховує восени отримати перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу, загальний розмір якої становить 1 млрд євро.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

«Ми віддані прискоренню процесу укладання меморандуму про взаєморозуміння з Єврокомісією у вересні з перспективою отримання траншу цієї осені», - сказав він.

Також глава держави підкреслив, що фінансова підтримка ЄС, поряд з іншими джерелами, дозволить прискорити економічне зростання України.

«Разом з програмою МВФ і європейським зовнішнім інвестиційним планом ми створимо базис для швидкого економічного зростання України», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, Європейська рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1 млрд євро.

Законодавче рішення Європарламенту і Ради ЄС про надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 1 млрд євро набрало чинності сьогодні, 9 липня.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою у 2015 році – 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані у зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.