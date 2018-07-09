В Україні сповільнилося зростання цін - інфляція становить 9,9%

Порівняно з груднем 2017 року, ціни зросли на 4,4%, як і місяцем раніше.

Інфляція в Україні у червні 2018 року у річному вираженні - порівняно з червнем 2017 року - становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зростання цін у червні до попереднього місяця залишається нульовим, як і в травні до квітня.

Порівняно з груднем 2017 року ціни зросли на 4,4%, як і місяцем раніше.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін у річному вираженні зафіксоване на яйця - на 53,8%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 28,7%, автодорожній пасажирський транспорт - 19,8%.

Зниження цін у річному вираженні зафіксоване на цукор (20,5%), овочі (12,9%), фрукти (0,2%).

Також повідомляється, що базова інфляція в Україні у червні становила 9% у річному вираженні, 0% - до попереднього місяця, 3,5% - з початку року.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні у травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року становила 11,7%, сповільнившись з 13,1% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні у поточному році на рівні 10%.