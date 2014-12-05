ЄС дозволив видавати кредити європейським "дочкам" банків РФ, які потрапили під санкції

Євросоюз дозволив видавати кредити російським банкам, які перебувають під санкціями, на термін понад 30 днів.

Відповідна інформація опублікована в Офіційному журналі ЄС, повідомляє lenta.ru.

Ця міра вводиться для підтримки платоспроможності дочірніх структур російських банків у Європі. Таким чином, санкції не стосуються кредитів, які виділяються на екстрене фінансування юридичних осіб, зареєстрованих в ЄС, які належать більш ніж на 50% російським банкам.

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