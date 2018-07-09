Офіційний курс гривні: долар у вівторок подешевшає, євро подорожчає

Офіційний курс НБУ на 10 липня: 100 USD – 2624.9754 грн; 100 EUR – 3094.5835 грн; 10 RUR – 4.1776 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2624.9754 (9 липня – 2631.5950)

100 EUR – 3094.5835 (9 липня – 3085.2820)

10 RUR – 4.1776 (9 липня – 4.1691)

У понеділок, 9 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,25 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку з відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 8 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,88/30,92 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4178/0,4186 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2498 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 452 угоди на суму 302,46 млн дол.