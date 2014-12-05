Нацбанк на сьогоднішньому аукціоні продавав долари вже по 15,40 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 4 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,4021 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,4021 грн за 1 долар», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 13,2 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,40 грн/дол.

Читайте такожБанк Росії для порятунку рубля продав $1 мільярд за кілька хвилин Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 4 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,2951 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продажу валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол.