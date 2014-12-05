Підприємцям України заборгували майже 15 млрд гривень ПДВ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби України.

«Обсяг заборгованості від початку року зменшився на 100 млн грн і станом на 1 грудня склав 14,8 млрд грн, - повідомили у прес-службі. - Причому середньомісячний обсяг заявок на відшкодування поточних платежів становить близько 4,1 млрд грн. У 2013 році цей показник становив 4,9 млрд грн».

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Обсяг відшкодувань з державного бюджету одного з найбільш корумпованих і скандальних податків - податку на додану вартість українським підприємствам за 11 місяців поточного року склав 42,1 млрд грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що обсяг махінацій з ПДВ у 2013 році перевищив 70 млрд гривень.