У системі "Приватбанку" стався масштабний збій

Сьогодні ввечері через збій не працюють банкомати, термінали самообслуговування, не здійснюється оплата в POS-терміналах, а також платежі в додатках Приват24 та Liqpay.

У понеділок ввечері, 9 липня, в системі найбільшого банку України "ПриватБанку" стався збій, в результаті якого не працюють банкомати і термінали.

Зокрема, через збій не працюють банкомати, термінали самообслуговування, POS-термінали, а також платежі в Приват24 та Liqpay.

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Як розповіли у прес-службі "Приватбанку", збій стався через "аварію магістральних каналів зв'язку".

"Фахівці ПриватБанку в екстреному режимі проводять роботи по підключенню резервних каналів зв'язку для забезпечення стабільності сервісів еквайрингу і банкоматів банку через аварію магістральних каналів зв'язку", - зазначили в прес-службі установи.

У банку зазначають, що екстрені роботи з підключення резервних каналів зв'язку "дозволять відновити стабільність платіжних сервісів протягом години".

Станом на 21.47 у прес-службі зазначили, що "ПриватБанк" у повному обсязі відновив стабільну роботу сервісів еквайрингу і роботу мережі банкоматів банку.

"Всі операції з пластиковими картками проводяться в штатному режимі, платежі клієнтів виконуються згідно з графіком", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що найбільший банк України ПриватБанк" заперечує розсилку своїм клієнтам сервісних або інших повідомлень з звичайних мобільних номерів, включаючи повідомлення про блокування карт.