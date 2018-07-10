Поліпшення ситуації має відбутися протягом найближчих року-півтора.

Міжнародне рейтингове агенство Moody's поліпшило прогноз розвитку банківської системи України - зі стабільного на позитивний.

Аналітики агенства вважають, що кредитоспроможність банків України поліпшуватиметься протягом наступного року-півтора, що обумовлено поліпшенням якості активів і поверненням до прибутковості. Про це пише FinClub.

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"Економіка України буде продовжувати поступово відновлюватися, стимулюючи попит на кредити і покращуючи можливості позичальників з погашення своїх кредитів. Тепер, коли банки визнали більшу частину своїх непрацюючих кредитів, відрахування в провізії також повинні знизитися, збільшуючи прибуток", - сказав аналітик Moody's Investors Service Лев Дорф.

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