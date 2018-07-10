Рада сьогодні розгляне законопроект про Нацбюро фінбезпеки та блок аграрних питань (наживо)

Передбачається також розгляд проектів постанов про перейменування ряду населених пунктів.

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроект про Національне бюро фінансової безпеки та блок законопроектів з питань аграрної політики.

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Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд проектів постанов про перейменування низки населених пунктів.

Крім того, передбачається включення до порядку денного сесії проекту закону про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки.

Трансляція: RadaTVchannel