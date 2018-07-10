Рада сьогодні розгляне законопроект про Нацбюро фінбезпеки та блок аграрних питань (наживо)
10:23, 10 липня 2018Фінанси
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Передбачається також розгляд проектів постанов про перейменування ряду населених пунктів.
Ілюстрація / REUTERS
Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроект про Національне бюро фінансової безпеки та блок законопроектів з питань аграрної політики.
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Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд проектів постанов про перейменування низки населених пунктів.
Крім того, передбачається включення до порядку денного сесії проекту закону про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки.
Трансляція: RadaTVchannel
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