Через подорожчання комуналки інфляція в Україні прискорилася до 21%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному вираженні (проти листопада 2013 року) інфляція прискорилася до 21,8% від 19,8%, зафіксованих на місяць раніше. Від початку 2014 року інфляція у листопаді прискорилася до 21,2%.

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За інформацією Держстату, у листопаді порівняно із жовтнем найбільше подорожчали гаряча вода та опалення - на 22,4% (проти листопада 2013 року - на 42,8%), овочі - на 6,2% (подешевшали на 13,1%), яйця - на 3,1% (21,1%), молоко - на 3,2% (13%), безалкогольні напої - на 2,9% (на 24,9%).

Найбільше зниження цін зафіксоване на цукор - на 5,7% (до листопада 2013 року - зростання на 36,6%), фрукти - на 5% (зростання на 49,1%).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прогнозує прискорення інфляції за підсумками поточного року до 25% від 19%, прогнозованих раніше.

Інфляція в Україні у жовтні в порівнянні з вереснем 2014 року сповільнилася до 2,4% з 2,9%, зафіксованих у вересні порівняно із серпнем.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції у поточному році до 16%.