На тлі санкцій проти Росії італійський банк дав "Газпрому" кредит майже на €400 млн

Про це повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії.

Згідно з повідомленням, двостороння кредитна угода була підписана напередодні ввечері.

«Угода має велике історичне значення не лише для розвитку взаємовигідних відносин між двома організаціями, але і для розширення співпраці «Газпрому» з фінансовими колами Італії і всієї Європи в цілому», - сказано в повідомленні.

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Причому про умови залучення кредиту не повідомляється. Делегацію «Газпрому» очолював заступник голови правління, начальник фінансово-економічного департаменту Андрій Круглов.

Довідка УНІАН. У березні цього року Росія, всупереч усім міжнародним нормам, анексувала український Крим, чим викликала найсильнішу від часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами.

Після анексії Криму Російською Федерацією і російської воєнної агресії на сході України Захід ввів санкції проти Росії. Вони торкнулися не лише конкретних політиків і громадських діячів, але й основних секторів економіки РФ - енергетичного, фінансового та оборонного.

Крім того, Євросоюз посилив вимоги до «Газпрому» згідно з Третім енергопакетом, що змусило Росію відмовитися від проекту «Південний потік» в обхід України. Також ЄС впритул зайнявся диверсифікацією енергопостачання, щоб знизити залежність від Росії. А обвал ціни на нафту, до якої прив'язана формула розрахунку вартості газу у контрактах «Газпрому», грає на зниження вартості палива для покупців.

На тлі всього цього «Газпром» зазнає великих збитків. Так, доходи «Газпрому» від експорту газу у січні-жовтні 2014 року скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 12,5% - до 47,4 млрд дол. Причому за звітний період «Газпром» скоротив експорт газу на 7,6% - до 146,5 млрд куб. м проти 158,6 млрд куб. м на рік раніше. Середня ціна постачання газу з РФ за 10 місяців цього року знизилася на 5,3% - до 323,3 дол. за 1 тис. кубометрів проти 341,3 дол. за аналогічний період минулого року.