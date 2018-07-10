Кабмін розширив склад керівництва ДФС

Призначено двох нових заступників голови служби.

Кабінет міністрів України розширив склад керівництва Державної фіскальної служби, призначивши двох нових заступників голови ДФС.

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Як випливає з постанови уряду, оприлюдненої в офіційній пресі, Кабмін ввів дві нові посади заступника голови ДФС.

Також оприлюднені постанови, згідно з якими обов'язки заступників голови ДФС тимчасово, до призначення на ці посади в установленому порядку покладені на голову Офісу по роботі з великими платниками податків Євгена Бамбизова і начальника Волинської митниці Віктора Кривицького.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Уряд призначив Мирослава Продана виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби в липні 2016 року у зв'язку з відстороненням від посади голови ДФС Романа Насірова. В 2014-2016 роках Продан очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.