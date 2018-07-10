В Україні запустять «пілот» зі сплати митних платежів через єдиний казначейський рахунок

З квітня 2019 року єдиний рахунок буде використовуватися підприємствами в обов'язковому порядку.

Міністерство фінансів України спільно з державними фіскальною та казначейською службами у вересні запустить пілотний проект зі сплати підприємствами митних платежів через єдиний казначейський рахунок.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, всі підприємства зможуть за бажанням використовувати ЄКР для сплати митних платежів.

При цьому в Мінфіні попередили, що з 16 квітня 2019 року єдиний рахунок буде використовуватися всіма підприємствами в обов'язковому порядку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив рішення про введення з 1 лютого 2018 року обов'язкового використання на українських митницях інформаційної системи «єдине вікно».