Чого чекати від цін: у Нацбанку дали прогнози щодо інфляції

Голова ради НБУ сумнівається в зниженні інфляції цього року до цільового показника. У той же час, динаміка споживчих цін в Україні у першому півріччі свідчить про поліпшення ситуації.

Динаміка споживчих цін в Україні в першому півріччі свідчить про поліпшення ситуації, проте з урахуванням можливого сезонного прискорення інфляції в жовтні-грудні немає впевненості в її зниженні цього року до цільового показника Національного банку на рівні 6% +/- 2 п.п.

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Таку думку висловив голова ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, істотне уповільнення темпів інфляції в другому кварталі поточного року, зокрема, є результатом послідовної стриманої монетарної політики НБУ.

Серед основних факторів немонетарного характеру, які можуть негативно вплинути на інфляцію в липні, Данилишин відзначив можливе подальше зростання вартості палива на тлі зростаючих світових цін на нафту, зростання цін на транспортні послуги у зв'язку з подорожчанням вартості проїзду в громадському транспорті.

Водночас, існують чинники немонетарного характеру, які можуть позитивно вплинути на інфляцію в липні, з яких голова ради НБУ виділив тенденцію до уповільнення зростання цін виробників, суттєве сезонне підвищення пропозиції плодоовочевих товарів та ймовірне зміцнення курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні - порівняно з червнем 2017 року - становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу в 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні цього року на рівні 10%.