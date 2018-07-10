ДФС оштрафувала двох киян на 1,2 мільйона - не вказали списані банком борги

В 2015 році банки-кредитори анулювали двом фізичним особам борг за кредитами на загальну суму майже 30 млн грн, однак протягом 2016-2018 років ці особи не задекларували доходи у вигляді додаткового блага від прощення боргу і не сплатили відповідні податки.

Державна фіскальна служба України оштрафувала двох жителів Києва на 1,2 млн грн за несвоєчасне декларування доходів, отриманих у результаті прощення боргу за банківським кредитом. Читайте такожВ Україні пройде разове декларування активів фізосіб Як повідомляється на сайті ДФС з посиланням на результати перевірок, сума бюджетних втрат становила 4,8 млн грн, а сума нарахованих штрафних санкцій – 1,2 млн грн. У ДФС пояснили, що в 2015 році банки-кредитори анулювали двом фізичним особам борг за кредитами на загальну суму майже 30 млн грн, однак протягом 2016-2018 років ці особи не задекларували доходи у вигляді додаткового блага від прощення боргу і не сплатили відповідні податки. Як повідомляв УНІАН, українці за результатами деклараційної кампанії 2018 року задекларували 57,5 млрд отриманих доходів за 2017 рік, що на 13% більше, ніж за підсумками минулого кампанії.

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