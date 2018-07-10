НБУ продовжив терміни діагностики якості активів банків

Терміни продовжуються у зв'язку з необхідністю детального аналізу отриманих регулятором даних.

Національний банк продовжив терміни обробки отриманих від аудиторів і банків даних про результати оцінки якості активів фінустанов у зв'язку з необхідністю їх детального аналізу.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №76, термін отримання банком вимоги регулятора про підготовку програми капіталізації відкладається до 1 серпня для банків, щодо яких проводиться оцінка стійкості із застосуванням двох етапів, до 17 серпня - із застосуванням трьох етапів.

Термін подання програми капіталізації банками, щодо яких Нацбанк проводив оцінку із застосуванням двох етапів оцінки стійкості, відсувається до 15 вересня цього року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у травні почав стрес-тестування 25 банків, на які сукупно припадає близько 95% активів банківського сектору України.

У березні цього року Національний банк анонсував оцінку якості активів 25 банків, включаючи «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк», «Укргазбанк», ПУМБ, «УкрСиббанк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «ОТП банк», банк «Південний», «Креді Агріколь банк», «Промінвестбанк», «ТАСкомбанк», «Прокредит банк», «Кредобанк», «ВТБ банк», банк «Кредит Дніпро», «Мегабанк», банк «Восток», «А-банк», «Ідея банк», «Універсал банк» і «Банк інвестицій та заощаджень».