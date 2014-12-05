Нацбанк знизив офіційний курс гривні ще на 12 копійок
16:54, 05 грудня 2014Фінанси
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НБУ знову знизив офіційний курс гривні.
Офіційний курс гривні знизили ще на 12 копійок / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 5 грудня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 1541.5499 (з 14.00 4 грудня - 1529.6657)
100 EUR - 1897.8021 (з 14.00 4 грудня - 1886.2308)
10 RUR - 2.9255 (з 14.00 4 грудня - 2.8128)
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на сьогоднішньому аукціоні продавав долари вже за 15,40 грн.
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