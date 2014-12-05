Нацбанк знизив офіційний курс гривні ще на 12 копійок

НБУ знову знизив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 5 грудня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 1541.5499 (з 14.00 4 грудня - 1529.6657) 100 EUR - 1897.8021 (з 14.00 4 грудня - 1886.2308) 10 RUR - 2.9255 (з 14.00 4 грудня - 2.8128) Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на сьогоднішньому аукціоні продавав долари вже за 15,40 грн.

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