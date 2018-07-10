Долар і євро подешевшали в курсах Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 11 липня: 100 USD – 2620.9172 грн; 100 EUR – 3069.8803 грн; 10 RUR – 4.1972 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2620.9172 (10 липня – 2624.9754)

100 EUR – 3069.8803 (10 липня – 3094.5835)

10 RUR – 4.1972 (10 липня – 4.1776)

У вівторок, 10 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,24 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, після зміцнення на 5 копійок в першій половині дня котирування гривні до долара в другій половині дня повернулися до рівня відкриття торгів.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 30,70/30,72 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4206/0,4212 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2092 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 588 угод на суму 407,58 млн дол.