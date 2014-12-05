Гривня на міжбанку сьогодні впала майже на 25 копійок

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися не активно, обсяги угод були традиційно низькими.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,18/19,60 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2880/0,2950 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 16:00 склав 15,5038 грн/дол., до цього часу було укладено 189 угод на 174,20 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня подешевшала на 10 копійок до 15,70 за долар.