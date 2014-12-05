Вчора банки отримали 1,2 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 10 банкам строком на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 5,252 млрд грн 16 банкам під 7,5% річних на один день, на 660 млн грн 3 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 360 млн грн 3 банкам на 14 днів під 11,5% річних, 2 банкам на 102 млн грн на 26 днів під 12% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівнян з попереднім торговим днем знизився до 6,051 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 19,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 17,1% річних.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Нацбанк надав банкам рефінансування на суму 2,341 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 6,560 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 8,514 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 16,5%, у т. ч. за кредитами овернайт - 15,2% річних.